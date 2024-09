Marsala: ad Otium Book Jazz Club con Ermanno Cavazzoni e Mario Valentini

La rassegna BOOK JAZZ CLUB organizzata dall’Associazione Otium – XI edizione di Otisa Estate – in sinergia tra la Città di Marsala e l’Associazione Musicale Etnea – volge al termine, si conclude in bellezza giovedì 5 settembre alle ore 19.30 al chiostro di Otium in via XI maggio 106 con due scrittori: Ermanno Cavazzoni in conversazione con Mario Valentini.

Ermanno Cavazzoni vive a Bologna dove ha insegnato estetica all’università; è scrittore di romanzi e racconti: Il poema dei lunatici (Bollati Boringhieri, 1987), Vite brevi di idioti (Feltrinelli, 1997), Gli scrittori inutili (Feltrinelli, 2002), Morti fortunati (in riga edizioni, 2002); per Quodlibet Manualetto per la prossima vita (2024), Storia naturale dei giganti (2021), Gli eremiti del deserto (2016), La valle dei ladri (2014), Il limbo delle fantasticazioni (2009); per Guanda Guida agli animali fantastici (2011), e Il pensatore solitario (2015); per La Nave di Teseo La galassia dei dementi (2018), Storie vere e verissime (2019), La madre assassina (2021) e Il gran bugiardo (2023) ma anche ideatore con Gianni Celati e altri della rivista «Il semplice» (1995-1997); autore di saggi, ha scritto di Luigi Pulci, Ludovico Ariosto, Franz Kafka e nel corso degli anni ha collaborato alla sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini e ad altri film e regie.

Cavazzoni uno spirito eclettico con un approccio alla narrazione d’impronta fuori da ogni gabbia critica dialogherà con Mario Valentino – altro scrittore-voce di nicchia – prendo spunto dall’esperienza della rivista Il semplice -che avremo per solo quella sera in visione e consultazione- per entrare oziosamente dentro la sua officina di scrittura prendendo le mosse dal suo ultimo libro: Manualetto per la prossima vita edizioni Quodlibet