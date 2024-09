Guasto alla tubazione, disagi nella erogazione idrica a Trapani

Con una nota a firma dell’assessore del comune di Trapani Vincenzo Guaiana “…si comunica che a seguito di un’ improvvisa falla nella tubazione di collegamento tra la Stazione di Rilancio 1 ed il serbatoio di carico in località Bresciana è stato necessario disattivare la stazione di rilancio medesima onde consentire lo svuotamento della condotta durante la nottata.

Operazione necessaria per permettere l’esecuzione della riparazione nelle prime ore di questa mattina. Non é stato possibile effettuare la distribuzione in quanto non si sono raggiunti i livelli necessari per garantire una regolare erogazione.“