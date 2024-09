Il Comune di Mazara proroga il trasporto con bus elettrici fino al 15 settembre

Prorogato al 15 settembre il servizio di trasporto pubblico gratuito con minibus elettrici, che è stato attivato lo scorso mese di maggio tra il centro città e le zone residenziali e turistico-balneari di “Tonnarella” e “Quarara”. La proroga è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1720/2024

Il servizio “Centro-Tonnarella” è in funzione con partenza dal capolinea piazzale Quinci alle ore 9,00 (doppia corsa), 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 (doppia corsa). Le fermate sono previste in piazza Regina, zona stadio, zona Hotel D’Angelo, zona via Impastato, Coral Bay -Sirenetta, Desirè, Santa Chiara e Sole Rosso (capolinea Tonnarella). Nel percorso di ritorno “Tonnarella – Centro” previsto circa 23 minuti dopo quello d’andata le fermate sono previste in via del Mare civico 276, via America, via Mario Fani, via Abetone, via Sansone (Polizia), stadio, piazza Regina e capolinea piazzale Quinci.

Il servizio “Centro-Quarara-Centro” è in funzione con 8 corse giornaliere di andata e ritorno (4 mattutine 10 – 10,45 – 11,30 e 12,45 e 4 pomeridiane alle 15,00 – 15,45 – 16,30 e 17,15) con partenza dal piazzale Quinci e fermate nel lungomare Hopps (scalinata), parcheggio comunale nei pressi Mahara, parcheggio area retro giostre, parcheggio via Morello area nei pressi sottopasso, Belvedere ex Rotonda, Sp 38 via Ancona, Sp38 via Tortona ed Sp 38 via Salerno. Stesse fermate nel percorso inverso con partenza da via Salerno circa un quarto d’ora dopo la partenza dal capolinea Quinci. Il servizio, che è gratuito per gli utenti, è stato affidato dall’amministrazione comunale all‘Autoservizi Siberiana società cooperativa di Mazara del Vallo. Il Comune mette a disposizione i minibus elettrici mentre l’azienda di trasporti mazarese mette a disposizione il proprio personale per garantire il servizio.

Orari e fermate delle due linee sul sito istituzionale del Comune di Mazara.