Birgi chiude luglio a -23,4% rispetto al 2023 ma niente paura: c’è un motivo

I dati complessivi annuali dell’aeroporto di Birgi registrano un netto calo. Ma attenzione, non dipende dal minor flusso di passeggeri in transito. Nei primi sette mesi del 2024, infatti, il ‘Vincenzo Florio’ ha visto transitare 604.311 passeggeri, con un calo del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Bisogna dire che questo segno negativo per l’aeroporto di Trapani il mese scorso, secondo i dati pubblicati da Assaeroporti e riportati dalla pagina Facebook ‘Sicilia in Volo’, dipende da un traffico aereo sull’isola che lo scorso anno ha subito variazioni significative a causa dell’incendio che ha paralizzato per tanto tempo l’aeroporto di Catania. Lo scalo Palermitano ha visto un incremento più contenuto ma comunque positivo del 3,9%, con 1.019.187 passeggeri transitati. Qui i dati mensili e consuntivi degli aeroporti: Trapani 144.352 -43.3%, Palermo 5.033.294 +9.6%