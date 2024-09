A Marsala si conclude il Torneo Scacco Matto, tutti i vincitori

Si è conclusa sabato 31 agosto a Marsala la 52° edizione del torneo Scacco Matto, organizzata, come ogni anno, dalla Lilybetana Scacchi. Valido per le variazioni del punteggio Elo FIDE, il torneo era composto da sei turni di gioco, distribuiti in sei diverse giornate, con un tempo di riflessione per giocatore di 90’ + 30’’ a incremento per mossa. Circa 40 i partecipanti, provenienti per la maggior parte da Marsala, ma anche da Mazara e zone limitrofe, con qualche presenza anche da fuori regione e dall’estero.

Il titolo di campione lilybetano è andato ad Antonino Meo che, con una splendida performance, è rimasto imbattuto vincendo tutti i sei turni di gioco. Il podio è stato completato dal secondo posto di Nicola Salsa, giovane talento italiano di formazione scacchistica tedesca e dal lilybetano Dario Errera, classificatosi al terzo posto. Nella categoria Under 16, il primo classificato è stato Edoardo Giannone, mentre Nicolò Licari ha conquistato il primo posto nell’Under 14. Per l’Under 12, primo classificato è stato Lorenzo Montalto. Edoardo Fontana invece si è aggiudicato il primo posto nella categoria Under 10. Nella categoria Under 8, il primo classificato è stato Antonio Bertuglia. Giuseppe Pellegrino si è aggiudicato invece il primo posto Over 50. Primo NC Luigi Mancuso e prima femminile Ilaria Canale. La manifestazione si è svolta sotto la direzione dell’arbitro Michele Colicchia.