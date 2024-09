Gal Pesca Trapanese: un avviso per le imprese in occasione del G7 Agricoltura di Siracusa

Dal 26 al 28 settembre 2024 si terrà a Siracusa la riunione dei Ministri dell’agricoltura del G7. Nel contesto di questo evento di livello internazionale, il GAL Pesca Trapanese, insieme agli altri GALP Regionali, sarà presente a Siracusa (Isola di Ortigia) dal 21 al 29 settembre 2024, per partecipare all’esposizione delle eccellenze dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del settore vivaistico/forestale, nonché per l’organizzazione di attività parallele che prevedono il coinvolgimento delle filiere turistiche e del settore della pesca dei rispettivi territori.

A tal fine il Gal Pesca Trapanese ha pubblicato un Avviso Pubblico volto ad individuare operatori economici privati, operanti nel comparto della pesca ed interessati a partecipare alle attività, in corso di programmazione, che riguarderanno eventi espositivi, degustazioni, cooking show, convegni a tema e attività similari e si terranno, dal 26 al 28 Settembre, presso lo Stand dei GALP Siciliani, attivo in occasione del G7 dell’Agricoltura in programma a Siracusa a fine settembre. La partecipazione alle attività presso lo stand consentirà l’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione (zona conferenze, spazio cooking show, desk esposizione prodotti, schermi, etc) e NON prevedere l’erogazione di contributi di qualunque importo e forma alle imprese partecipanti.

La disponibilità degli spazi e l’utilizzo delle attrezzature è assicurata a titolo gratuito. Possono presentare la propria candidatura tutte le imprese, operanti nel territorio del GAL Pesca Trapanese e svolgenti attività, direttamente o indirettamente, riconducibili al comparto della pesca e dell’acquacoltura. Il territorio di riferimento del GAL risulta costituito dai comuni di Custonaci, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Petrosino, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice. I soggetti interessati a partecipare dovranno inviare, entro le ore 12:00 del 9 Settembre 2024, la documentazione prevista dell’avviso, debitamente compilata, all’indirizzo PEC gactrapani@pec.it. Compatibilmente con gli spazi espositivi disponibili, le candidature ricevute verranno analizzate e valutate, di concerto tra tutti i GALP Siciliani, ai fini dell’individuazione e successivo inserimento nel programma degli eventi della manifestazione, ad oggi in corso di definizione. Avviso e schema di domanda di partecipazione sono disponibili in download sulla pagina del sito istituzionale del Gal Pesca Trapanese, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.galpescatrapanese.it/2024/09/02/selezione-operatori-g7-siracusa/