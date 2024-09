42 anni fa veniva assassinato dalla mafia il generale Dalla Chiesa, la moglie e un agente di scorta

Il 3 settembre del 1982, ben 42 anni fa come oggi, il generale e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene ammazzato dalla mafia assieme alla dalla moglie Emanuela Setti Carraro, in via Isidoro Carini a Palermo. La vettura sulla quale viaggiavano è stata affiancata da quella di Calogero Ganci e Antonino Madonia, che spararono 30 raffiche di Kalashnikov che uccisero il prefetto e la moglie. L’altra vettura con a bordo l’agente di scorta Domenico Russo venne affiancata da una moto guidata da Giuseppe Lucchese che con un’arma da fuoco ferì il poliziotto che morì dopo giorni di ospedale. Proprio oggi ricorre il 42° anniversario dell’assassinio e in tale occasione la Prefettura di Trapani si unirà in un momento di raccoglimento e commemorazione alle ore 9.30, osservando un minuto di silenzio.

“Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti”. Generale Dalla Chiesa.