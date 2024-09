Scuola, in Sicilia 40 docenti vincitori di concorso rinunciano all’incarico

La scuola sta per iniziare, tra il 9 e il 12 settembre e ancora in cattedra alcuni docenti faticheranno a salire. Dei 243 insegnanti risultati idonei nel concorso del 2020, 40 in Sicilia hanno rinunciato all’incarico. Lo si apprende da fonti dell’ufficio scolastico regionale. Sono molto probabili infatti le seguenti ipotesi: o i docenti hanno già un ruolo in altre scuole oppure preferiscono ottenere supplenze in istituti più vicini al luogo di residenza piuttosto che una cattedra di ruolo. Cosa succederà adesso? Bisogna capire se si procederà o meno per graduatoria.