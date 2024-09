A Salemi Piriongo omaggia Marisa Leo in un murales

“Aspire to inspire. Marisa Leo Tribute”. E’ il titolo del murales realizzato presso il Centro Kim di Salemi. L’artista Piergiorgio Leonforte, in arte Piriongo, ha creato il murales visibile in una delle facciate dell’edificio comunale come omaggio a Marisa Leo, interamente devoluto alla Città. L’opera è stata iniziata il 31 luglio ed è terminata il 19 agosto scorso con il sostegno dell’Associazione Peppino Impastato di Salemi. Marisa, professionista del vino originaria di Salemi, era il volto marketing e comunicazione dell’azienda vinicola Colomba Bianca.

E’ stata uccisa il 6 settembre di un anno fa a 39 anni, nelle campagne tra Marsala e Mazara, dal suo ex compagno Angelo Reina, 42 anni, imprenditore, che subito dopo si è suicidato sul viadotto per Castellammare sparandosi un colpo di fucile. Un femminicidio-suicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica. Marisa ha lasciato la figlia di 4 anni, rimasta orfana ma coperta dell’amore dei nonni e dello zio, fratello di Marisa.