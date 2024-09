Ultimi concerti estivi: Noemi e Shari a Favignana, Serena Brancale a Trapani

Tempo di ultimi concerti estivi in Provincia di Trapani, per poi celebrare la musica al Cous Cous Fest di San Vito con tanti ospiti. Sabato 14 settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, Patrono di Favignana, Piazza Madrice ospiterà il concerto di Noemi. La celebre cantautrice, una delle voci più apprezzate e amate del panorama musicale italiano, ha fatto recentemente il suo ritorno sulla scena con il nuovo singolo, “Non ho bisogno di te”, che celebra l’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento. Nel corso del concerto, Noemi proporrà il suo apprezzatissimo repertorio di brani, da “Sono solo parole” a “Vuoto a perdere”, entrati nella storia della musica italiana. La serata sarà aperta alle ore 21.00 da Shari, finalista di Sanremo Giovani 2022 e in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

A Trapani invece domani sera, 3 settembre, sarà la volta di Serena Brancale in concerto in Piazza Vittorio Emanuele II. Brancale nasce a Bari nel 1989 da una famiglia di musicisti, si forma studiando musica classica, teatro e danza. Alla tenera età di 14 anni recita nel film “Mio cognato” di Alessandro Piva. Si diploma dunque in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari ed in seguito al diploma incide due dischi per il progetto “Camera sould”, dal gusto anni ’70. Nel 2011 fonda il “Serena Branquartet”, compagine con la quale si esibisce dal vivo proponendo brani a metà strada tra il nu-soul e il jazz. Serena è attualmente al lavoro sul suo nuovo album in studio, prodotto da Michele Torpedine.

Viene selezionata al Festival di Sanremo 2015 nella sezione “Nuove proposte”: sul palco dell’Ariston Serena Brancale presenterà il brano “Galleggiare”. Una carriera dedicata al jazz affianco ai migliori musicisti nazionali e internazionali, facendo l’occhiolino al pop. I suoi ultimi singoli sono veri e propri tormentoni: “Baccalà” e “La zia”.