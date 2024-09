Mazara dice addio al professor Santangelo, fu anche assessore

E’ venuto a mancare ieri all’età di 78 anni il professor Gabriele Santangelo, già assessore nella Giunta mazarese D’Alfio, docente di lettere e dirigente scolastico, molto apprezzato per le sue doti umane e professionali. A nome dell’Amministrazione comunale il sindaco Salvatore Quinci ha espresso alla famiglia del professore Santangelo ed in particolare al figlio Francesco, già assessore comunale nella passata consiliatura, i sentimenti di cordoglio per la “scomparsa di una persona perbene che sia da amministratore che da educatore scolastico ha lasciato un segno positivo in tutti coloro i quali hanno avuto modo di incrociarne la strada”.

I funerali del professore Santangelo si terranno alle ore 15 in Cattedrale.