Marsala, caldo eccessivo all’ufficio decentrato: “Non c’è neppure un ventilatore”

I servizi comunali spesso lasciano a desiderare. E quando bisogna sbrigare pratiche, rinnovare tessere, patenti e quant’altro, avere uffici comunali efficienti migliora la qualità del servizio stesso (oltre che il buon umore degli utenti). Ma spesso non è così. E’ il caso per esempio dell’ufficio comunale decentrato di contrada San Leonardo, dove i cittadini del versante nord si recano senza dover fare trafile di prenotazioni online, ma semplicemente facendo una fila negli orari e nei giorni previsti (in estate ore 9-12 il martedì e il venerdì). Ma d’estate in una zona molto afosa come quella contrada, dove batte un sole molto forte, fare la fila prima dell’apertura del portone è difficilmente sopportabile. Anche quando si fa la fila attendendo in sala, non c’è un ventilatore o un condizionatore, che invece c’è per i dipendenti che devono sbrigare le pratiche del rinnovo di carta d’identità. Considerando che molte persone sono anziane, sarebbe necessario ricorrere quantomeno a un ventilatore.