Anche in inverno ci sarà il volo Forlì-Birgi

Novità in arrivo nei voli Go To Fly dell’aeroporto di Forlì da e per la Sicilia, con destinazioni finali Catania e Trapani. Entrambe le destinazioni saranno raggiungibili dal Ridolfi per la stagione invernale. Per Catania si arriverà a volare fino a 5 volte la settimana, annuncia il sito dell’aeroporto di Forlì. La società aeroportuale fa sapere, in particolare, che da 16 settembre al 28 ottobre la programmazione degli aeromobili B737-400 diretti a Catania e Trapani viene mantenuta ad una frequenza di due volte a settimana, ma poi proseguirà poi anche per tutta la stagione invernale 2024-2025. In particolare dal 16 settembre al 28 ottobre si vola quindi per la città etnea il lunedì e venerdì. Voli che si manterranno tali fino al termine della Summer Season, cioè il prossimo 28 ottobre. Sul sito internet di ‘Go To Fly’ sono già in vendita i due voli settimanali per la tratta per Trapani-Marsala (martedì e giovedì).