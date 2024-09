Il Lions Club di Marsala ha incontrato Rosetta Martinez su l’“Elogio della quinta giovinezza”

Il 27 agosto presso la Società Canottieri, il Lions Club ha ospitato Rosetta Martinez che ha intrattenuto un pubblico attento su l’ “Elogio della quinta giovinezza”.

Rosetta Martinez, conseguita a soli 23 anni la laurea in medicina ha iniziato la sua attività professionale come assistente nella facoltà di medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo qualche anno trascorso presso l’Ateneo Palermitano è ritornata a Roma dove ha continuato la sua attività come docente all’Università “La Sapienza” e Primario di Malattie cardiovascolari al Policlinico “Umberto I”.



Dopo il saluto del Presidente del Circolo Sportivo Tommaso Angileri, è intervenuto il Presidente del club Diego Maggio. Ha poi ha iniziato la sua testimonianza di novantaseienne che ha infine concluso parlando di musica, natura, mare e sole come antidoti alla vecchiaia.