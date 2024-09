Rinvenuto un gommone abbandonato davanti al litorale sud di Marsala

Un gommone abbandonato è stato individuato a circa un miglio dalla costa del lido Signorino di Marsala. A fare la segnalazione all’Ufficio Circondariale Marittimo è stato Simone Sammartano, assistente bagnante del Lido assieme al collega Gaspare Gancitano.

Il gommone si è spostato, portandosi fino alla postazione dell’Escondido vigilata dai bagnini della Cooperativa “La valle verde”, che svolge il servizio per conto del Comune.

Vincenzo Fici e Horri Kaled hanno recuperato il gommone portandolo fino alla spiaggia in attesa dei rilevamenti della Guardia Costiera, giunta sul posto. Non è esclusa la possibilità che il mezzo sia stato utilizzato per il trasporto e lo sbarco di migranti, di cui, tuttavia, non è stata individuata nessuna traccia al momento.