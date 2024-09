Marsala: incidente tra auto e moto, feriti due giovani

Un incidente tra una moto e un’utilitaria si è verificato oggi a Marsala. Il sinistro è avvenuto in via Mazara. In seguito all’impatto, si è reso necessario l’intervento del 118 che ha portato il conducente della moto e la ragazza che era con lui presso il pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Il giovane ha riportato un trauma cranico con ferita alla regione frontale, la ragazza che viaggiava con lui ha riportato alcune escoriazioni sul corpo. Grande spavento, ma nessuna ferita, per la conducente dell’auto, in seguito all’impatto.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’episodio.