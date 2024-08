Marsala: corto circuito in centro storico, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione, ma fortunatamente danni limitati nella zona del centro storico di Marsala, dove si è verificato un incendio. A causa di un corto circuito, si è sviluppato un rogo all’interno di un deposito sito in via Sarzana, utilizzato da un bar del centro a supporto della propria attività. A destare allarme è stato, soprattutto, il fumo che ha cominciato a propagarsi tra le vie del centro della città. Immediatamente sono stati chiamati in causa i vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi, che si sono recati sul posto. Fortunatamente, l’incendio stava già per estinguersi e l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze.