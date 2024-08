Erice, i carabinieri restituiscono un borsello rubato a un turista

I Carabinieri della Stazione di Erice, durante un servizio perlustrativo per le vie del borgo, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona hanno notato, poggiato su un muretto, un borsello da uomo che aperto conteneva oltre a documenti di identità anche denaro contante per oltre 1000 euro.

Appreso dai documenti che si trattasse di un turista i Carabinieri si sono subito adoperati per rintracciarlo per la consegna di quanto ritrovato.

Dopo una serie di accertamenti, tramite il numero telefonico, sono riusciti a rintracciare il soggetto che si trovava già nei pressi di San Vito Lo Capo nel luogo dove stava trascorrendo le vacanze.

Concordato l’incontro con i militari il 55enne ha cosi potuto riavere quanto poco prima smarrito esternando un forte ringraziamento nei loro confronti.