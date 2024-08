Sul litorale di Petrosino le tartarughine attraversano la spiaggia fino al mare VIDEO

Entusiasmo ed emozione sul litorale di Sibiliana e del villaggio Sabugia per le tartarughine Caretta Caretta. Dopo la schiusura delle uova depositata sulla spiaggia e opportunamente protette, i piccoli esemplari di tartaruga hanno attraversato la sabbia sotto gli occhi dei bagnanti, fino a raggiungere il mare. Tra i presenti, tanti hanno immortalato la scena con smartphone e fotocamere, per un momento difficile da dimenticare, sia per gli adulti che per i bambini presenti in spiaggia. Di seguito i link ai video inviati alla nostra redazione: