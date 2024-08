Primavela, l’egadino Diego Marcantonio vince la Coppa Cadetti. Forgione: “Orgoglioso dei nostri atleti”

L’Amministrazione comunale di Favignana esprime grande soddisfazione per il trionfo di Diego Marcantonio, giovane talento dell’Associazione sportiva Gulliver, che ha vinto la Coppa Cadetti nell’ambito della prestigiosa Coppa Primavela Kinder Joy of Moving 2024, disputata dal 26 al 28 agosto a Genova. Un successo che arriva al termine di una stagione straordinaria che lo ha visto primeggiare in ambito nazionale. Risultati che hanno già garantito al giovane l’accesso al Gruppo di Allenamento Nazionale Optimist, una selezione dei migliori atleti italiani nella categoria cadetti. Al successo di Diego si aggiunge quello del fratello, Edoardo, che ha conquistato il primo posto tra gli Under 15 nel Campionato Italiano WASZP 6.9, una speciale categoria di imbarcazioni moderne capaci di volare sull’acqua, come Luna Rossa ora impegnata nelle regate della Coppa America. L’impegno degli atleti egadini prosegue con Mauro Costantino, che prende parte in questi giorni alle regate nella categoria ILCA 4.

“Il successo di Diego Marcantonio e degli altri atleti egadini riempie di orgoglio tutta la comunità di Favignana”, dice il sindaco Francesco Forgione. “La sua dedizione, il talento e lo spirito di sacrificio, unitamente al supporto di allenatori, genitori e di tutta la scuola vela, sono un esempio per tutti i nostri giovani. Questo trionfo, il migliore di sempre per la realtà guidata da Liliana e Giuseppe Bianco, conferma l’eccellenza della nostra scuola di vela e ci incoraggia a continuare a investire nello sport come strumento di crescita e formazione per le nuove generazioni”. “Questo importante risultato è la dimostrazione concreta di quanto lo sport possa fare per la crescita dei nostri ragazzi e per la valorizzazione della nostra comunità”, commenta l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega allo Sport. “L’azione delle associazioni sportive sul territorio è fondamentale e, come Amministrazione, siamo impegnati a sostenere con determinazione queste realtà, che rappresentano un punto di riferimento per tante famiglie e un motore di promozione sociale e culturale”.