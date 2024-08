Marsala, Grillo illustra la relazione di attuazione del programma e incassa le critiche dei consiglieri

E’ durata poco meno di due ora la seduta consiliare odierna a Sala delle Lapidi. Come da programma, i lavori sono stati incentrati sulla relazione di attuazione del programma del sindaco Massimo Grillo per il periodo compreso tra l’autunno 2022 e l’autunno 2023.

Davanti a un’aula con molti assenti (solo 14 su 24 i consiglieri presenti) il primo cittadino ha illustrato le linee d’azione della sua Giunta, sui vari rami dell’azione amministrativa. Grillo ha rivendicato il lavoro fatto rispetto al PNRR, la riorganizzazione degli uffici comunali, l’efficientamento energetico, i quartieri popolari, il turismo. “Stiamo dimostrando che le aspettative che erano state riposte su di noi quando ci siamo insediati stanno per essere soddisfatte – ha affermato Grillo -. Marsala si prepara ad essere davvero una città del mare, con la valorizzazione, rigenerazione e riqualificazione delle aree più belle, da sempre abbandonate”. Il riferimento, in particolare, è ai lavori per la rigenerazione dell’area di via Emanuela Loi fino al lungomare, così come ai progetti Waterfront 1 e 2. Sullo sfondo anche la vicenda del Porto, su cui Grillo ribadisce che, al termine della propria esperienza da sindaco, ci sarebbe da scrivere un libro.

Piuttosto critici gli interventi dei consiglieri comunali che hanno preso la parola dopo il primo cittadino. Leo Orlando ha dato appuntamento al sindaco alla prossima relazione, che dovrà essere presentata entro l’8 ottobre di quest’anno. Elia Martinico è tornata sulla polemica con l’assessora Ingardia relativa all’ultima seduta consiliare in merito all’allarme sicurezza presente in città. Più lungo l’intervento di Flavio Coppola: “Se riuscirà a completare quello che ha annunciato, sarebbe opportuna una sua ricandidatura”, ha affermato il consigliere (con evidente scetticismo), lasciando tuttavia intendere di essere interessato ad altri progetti. Coppola ha definito Marsala una città “disordinata, scomposta, insicura” e ha rimproverato al sindaco di non aver avuto “il coraggio di bloccare la pista ciclabile del lungomare cittadino”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento di Pino Ferrantelli, che ha bocciato la Giunta Grillo sull’ordinaria amministrazione, evidenziando anche il degrado sotto i portici di Palazzo VII Aprile e sollecitando il ripristino della pubblica illuminazione nella strada del lungomare sud. “Su tantissimo punti del programma elettorale l’amministrazione non ha fatto quasi nulla”, ha affermato Piero Cavasino, sottolineando la delusione del proprio gruppo consiliare, mentre Mario Rodriquez ha invitato il sindaco a non dare sempre colpa alle amministrazioni precedenti per i ritardi o le cose non fatte.

In mancanza di altri interventi, la seduta si è chiusa dopo circa due ore. Il massimo consesso cittadino tornerà in aula il 5 settembre, per discutere del Piano delle Farmacie.