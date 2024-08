Immigrazione, il rapporto della Ong Humanity: “In sei missioni abbiamo salvato 1.101 persone”

In sei missioni della nave di salvataggio Humanity 1 e 24 salvataggi nel corso dell’anno, l’equipaggio di Humanity 1 ha salvato un totale di 1.101 persone in difficoltà in mare e le ha portate in un luogo sicuro. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato dall’organizzazione non governativa di ricerca e soccorso Humanity. Ciò è avvenuto, si legge nel rapporto, nonostante il crescente blocco da parte delle autorità competenti. “Il governo italiano di estrema destra ha notevolmente ampliato l’ostruzione mirata delle attività di soccorso da parte delle navi civili nel 2023”, riassume Till Rummenhohl, amministratore delegato di SOS Humanity. “Il blocco include l’assegnazione deliberata di porti lontani nel nord Italia per lo sbarco dei sopravvissuti, il che ci tiene lontani dall’area di soccorso per molto tempo. La detenzione per motivi politici delle navi delle Ong è aumentata drasticamente nel 2023 e anche l’Humanity 1 è stata colpita a dicembre. Ma il salvataggio rimane un dovere e le oltre 2.500 persone annegate durante la fuga attraverso il Mediterraneo centrale nell’ultimo anno dimostrano che siamo urgentemente necessari”.

Il rapporto annuale di SOS Humanity, appena uscito, mostra come l’organizzazione di ricerca e soccorso stia sempre più riuscendo a difendersi legalmente dall’ostruzione del suo lavoro e perché sempre più donne si stanno impegnando in mare. Mostra anche perché celebrità come gli attori Bjarne Mädel e Heike Makatsch stanno supportando Sos Humanity sulla terraferma.

(foto di Max Cavallari)