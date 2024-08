Favignana, il consigliere comunale Pietro Giangrasso aderisce al Pd

Ancora una new entry per il Pd trapanese. Il consigliere comunale di Favignana Pietro Giangrasso ha infatti annunciato la propria adesione ai democratici. A darne notizia è il deputato regionale Dario Safina.

“L’ingresso del consigliere Giangrasso nel nostro partito – ha dichiarato Safina – è ancora una volta la riprova dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo sul territorio trapanese. Il PD continua a crescere e a mietere consensi e di questo non posso che esserne lieto. Sono certo che l’amico Pietro, con la sua esperienza e la sua abnegazione, contribuirà in modo significativo al progresso della nostra comunità. Con la sua adesione al Pd – ha continuato l’onorevole trapanese – sono certo che riusciremo a creare una sintesi politica importante per la crescita e lo sviluppo dell’arcipelago egadino. Insieme a Giangrasso e a quanti vorranno abbracciare il progetto politico aperto e laico del Partito Democratico sono certo che riusciremo a costruire un programma credibile e condiviso che vada oltre gli attuali equilibri esistenti. Da subito al lavoro, dunque, per il bene ed al servizio della comunità delle isole Egadi”.