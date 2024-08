Favignana, il 14 settembre Noemi in piazza Matrice

Cresce l’attesa a Favignana per il concerto di Noemi. L’interprete di “Sono solo parole” e “Vuoti a perdere” porterà la sua travolgente carica live a Favignana con l’appuntamento in programma sabato 14 settembre a Piazza Matrice. In apertura si esibirà Shari, finalista nel 2022 di Sanremo Giovani e in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il giorno prima, venerdì 13 settembre, sul palco lo show degli Swingrowers e il talento di Mattia Zenzoli, ballerino di Amici, pluricampione italiano di danze latino-americane in classe internazionale, ha rappresentato due volte l’Italia ai Mondiali e vincitore del talent Amici di Maria de Filippi nel 2022.L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Favignana ed è organizzato da GoMad Concerti in collaborazione con Puntoeacapo S.r.l.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile: un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia con un crescendo potente e influenze gospel. Il videoclip del singolo è diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv

Shari, voce delicata ma forte, in grado di catturare l’ascoltatore sin dalla prima nota, e capace di spaziare senza limiti: nella musica di Shari confluiscono le sonorità black, il nu-soul, l’r&b, ma anche l’urban, il rap, il pop, il mondo dell’elettronica. Un progetto che fa della metamorfosi continua il suo punto di forza. Partecipa anche a “TESTAMENTO – La resa dei conti”, brano scelto come colonna promozionale da Sky Italia per Gomorra 5. A queste pubblicazioni fa seguito “Fake Music”, il primo EP dell’artista, nato dalla forte influenza della musica dance sul sound contemporaneo. Nel 2022 è tra i finalisti di Sanremo Giovani e nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Egoista”.

Gli Swingrowers sono una band pop di sei elementi con influenze vintage, nota per i loro quattro album in studio che hanno definito un genere e per i loro incredibili spettacoli dal vivo. La loro musica e i loro video hanno accumulato ben oltre 100 milioni di ascolti e visualizzazioni in tutto il mondo. La band ha fatto tournée in Nord America, Europa, Giappone, Russia, India e Maldive, esibendosi in centinaia di club e festival in tutto il mondo, inclusi due spettacoli sold-out al Blue Note di Tokyo.

L’evento di venerdì 13 è inserito nell’ambito del cartellone Egadi Estate 2024, organizzato dal Comune di Favignana, mentre quello di sabato 14 settembre rientra nell’ambito delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso, Santo Patrono di Favignana, organizzate dal Comune e all’interno del cartellone Egadi Estate 2024.