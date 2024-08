Trapani, prosegue la pulizia delle caditoie

A Trapani sono in corso le operazioni volte a preservare il territorio da possibili danni causati da bombe d’acqua e/o ingenti precipitazioni. Nel dettaglio, il lavoro si articola in due fasi: in prima battuta, Formula Ambiente rimuove quanto accumulato sopra le caditoie (rifiuti, foglie, etc) e successivamente la Trapani Spurghi interviene in maniera ancor più invasiva per liberare gli scarichi da ostruzioni di vario genere.

Si tratta dunque di operazioni di routine, che riguardano soprattutto le aree critiche e depresse del territorio cittadino, ed in particolar modo la zona ex Lago Cepeo, via Fardella e strade limitrofe, via Marsala e limitrofe, via Virgilio e limitrofe. Domani, ad esempio, particolare attenzione verrà rivolta alla via Orti.

Il Comune di Trapani, anche al fine di procedere al meglio nell’attività di cui sopra, ribadisce alla cittadinanza l’invito a segnalare criticità tramite la mail urp@comune.trapani.it ed esorta a non abbandonare rifiuti che, una volta giunti presso le caditoie, costituiscono spesso ostacolo insormontabile per il corretto deflusso delle acque.