Sicurezza a Marsala, per il consigliere Lele Pugliese bisogna cambiare strategia – VIDEO

Durante la seduta del consiglio comunale del 28 agosto si è tanto parlato di sicurezza, dopo i fatti recenti, le risse e le frequenti diatribe che hanno interessato il centro storico. Fra gli altri, il consigliere Lele Pugliese ha dichiarato in aula che ritiene sia necessario cambiare strategia. Parla di inclusione e di alcune misure che si potrebbero adottare per rendere la città di Marsala più sicura.

L’integrazione delle persone extracomunitarie nel tessuto sociale ed economico di una comunità è un tema complesso e delicato. Per affrontare la questione della delinquenza legata a una parte degli immigrati, è importante considerare vari aspetti.

1. **Creazione di Reti di Supporto**: Promuovere reti di supporto tra immigrati e residenti può aiutare a creare un senso di comunità. Le associazioni locali e le istituzioni possono lavorare insieme per facilitare queste interazioni.

2. **Denuncia delle Problematiche**: Le istituzioni locali devono svolgere un ruolo attivo nella denuncia delle problematiche legate all’immigrazione. Ciò può includere campagne informative e l’uso dei media per sensibilizzare l’opinione pubblica sui successi e le sfide dell’integrazione.

3. **Interventi Mirati**: È essenziale progettare interventi specifici per le persone che non riescono a integrarsi, identificando le cause profonde della loro esclusione e sviluppando strategie per affrontarle, come il supporto psicosociale.

4. **Collaborazione con le Forze dell’Ordine**: Stabilire una collaborazione tra le forze dell’ordine e le comunità locali può contribuire a creare un ambiente di sicurezza e fiducia, riducendo la paura e promuovendo la segnalazione di comportamenti illeciti.

5. **Monitoraggio e Valutazione**: Creare sistemi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle politiche di integrazione e apportare modifiche quando necessario. Questo può aiutare a capire quali strategie funzionano meglio e dove ci sono ancora lacune.In conclusione, l’integrazione degli immigrati richiede un approccio multifattoriale che coinvolga le comunità locali, le istituzioni e le forze dell’ordine. Solo attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo si possono affrontare le sfide legate alla delinquenza e promuovere un’integrazione positiva.