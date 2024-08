Marsala: Servillo canta Dalla nell’ultimo appuntamento con la rassegna ‘A Scurata

“L’anno che verrà ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che… sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno! Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani”. Con queste parole Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (Sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce) hanno presentato il loro concerto che si terrà domenica prossima primo settembre alle ore 19 e con replica alle 21,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nelle antiche Saline Genna, all’interno della Riserva naturale dello Stagnone.

Si tratta dell’ultimo spettacolo della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. Un evento molto atteso per la portata degli artisti in questione: il casertano Peppe Servillo noto e apprezzato frontman degli Avion Travel; l’argentino Natalio Mangalavite che ha all’attivo collaborazioni con Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez ed Ornella Vanoni e Javier Girotto, argentino, che ha conosciuto il successo col suo gruppo Aires Tango e che ha collaborato con jazzisti quali: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Ferra, Antonello Salis.

Per la Scurata il trio di musicisti fuoriclasse propone un concerto su e per Lucio Dalla “che – spiegano – ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.