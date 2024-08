Marsala, la consigliera Rosanna Genna chiede un Consiglio comunale aperto sulla sicurezza

Quasi interamente dedicata al tema della sicurezza la seduta del Consiglio comunale di Marsala di ieri pomeriggio. Dopo la consueta sosta estiva, l’assise guidata dal presidente Enzo Sturiano è tornata in aula e a prevalere sono state le comunicazioni dei vari consiglieri di Sala delle Lapidi. A inizio seduta c’è stato il ricordo di Pietro Romano Alagna, recentemente scomparso all’età di 96 anni. Flavio Coppola ha chiesto un minuto di raccoglimento all’aula, proponendo poi l’intitolazione di una via della città all’imprenditore marsalese.

A seguire, come detto, la discussione si è concentrata soprattutto sul tema della sicurezza. La consigliera Rosanna Genna ha chiesto due sedute consiliari aperte, una dedicata alla sanità (di cui si era parlato anche nei mesi scorsi ) e una – appunto – sulla sicurezza, alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti nella settimana successiva a Ferragosto. Il presidente Sturiano ha affermato che porterà tali proposte all’attenzione della conferenza dei capigruppo. In aula, per l’amministrazione comunale, erano presenti il vicesindaco Giacomo Tumbarello e le assessore Giusi Piccione e Donatella Ingardia. Quest’ultima, pur riconoscendo la gravità degli episodi avvenuti, ha invitato i consiglieri a non fare allarmismo. A più riprese, sia la stessa Rosanna Genna, che altri colleghi d’aula (Elia Martinico, Pino Ferrantelli, Pino Carnese, Lele Pugliese) sono intervenuti sull’argomento.

Tra gli altri temi toccati, quello del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, sollecitato da Mario Rodriquez e Leo Orlando, alla luce della chiusura del piano inferiore dell’area, a causa della scadenza della Scia antincendio. Il consigliere Vito Milazzo ha invece sollecitato provvedimenti a sostegno del comparto vitivinicolo, in considerazione delle criticità che si stanno delineando durante la vendemmia tuttora in corso.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi questa mattina alle 11.30 per tornare a discutere del Piano Farmacie.