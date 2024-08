Incidente mortale a Castelvetrano, muore il gestore del bar dell’ospedale

Lutto nella comunità di Castelvetrano per l’incidente stradale che ha provocato la morte di Giuseppe Barbera. L’uomo, 67 anni, era molto conosciuto in città, in quanto gestiva il bar all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. L’incidente si è verificato questa mattina all’alba, sulla strada provinciale che collega Castelvetrano alla frazione di Triscina.

Secondo le prime ricostruzioni, Barbera si trovava alla guida della sua Ford Fiesta quando, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo per sbattere violentemente contro un vecchio fabbricato rurale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.