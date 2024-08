Il Marsala Futsal 2012 si rafforza con il talentuoso Vincenzo Marino

Colpo di assoluto rilievo quello messo a segno dal Responsabile del Settore Giovanile Leandro D’Alessandro, che si assicura le prestazioni sportive del talentuoso Vincenzo Marino. Sedicenne marsalese, cresciuto nel settore giovanile Primavera Marsala, la passata stagione, ha giocato nel settore giovanile del Trapani Calcio Under 17 Provinciale/Regionale (sotto età) realizzando 18 reti.

Il nuovo acquisto che oltre a far parte dell’Under 17, verrà aggregato all’Under 19 Regionale e Nazionale, si è allenato tutta la settimana sotto gli occhi dei mister Rafa Torrejon e Giuseppe Costigliola, non lasciando alcun dubbio sulla sue potenzialità e sulla possibilità di dare un contributo prezioso alla compagine lilibetana, che quest’anno si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con rinnovate ambizioni.

Il responsabile del settore giovanile Leandro D’Alessandro: “Siamo sempre vigili sui giovani talenti che il territorio offre, in questo caso siamo anche orgogliosi che un giovane ragazzo, inserito in un ottimo settore giovanile come quello del Trapani, preferisca il Futsal al calcio 11. Quest’anno l’asticella si è alzata e l’innesto di Vincenzo potrà sicuramente aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.