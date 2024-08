Favignana, un turista è morto sulla propria barca a vela

Una drammatica vicenda si è consumata questa mattina, presso il molo turistico di Favignana. All’interno di una barca a vela, un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di vita. La vicenda ha sconvolto la famiglia di turisti, che si trovava nelle Egadi in vacanza. Inizialmente, vedendolo apparentemente riposare sul proprio letto all’interno della barca, la moglie ha pensato che il marito stesse dormendo. Si è poi accorta che il corpo dell’uomo risultava freddo e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto assieme alla Guardia Costiera, hanno constatato il decesso dell’uomo, che sarebbe avvenuto per cause naturali.