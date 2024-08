Trapani calcio, risoluzione consensuale per Kragl

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Oliver Kragl. L’attaccante, arrivato a Trapani nell’estate del 2023, ha collezionato in maglia granata 39 presenze, 18 reti e 10 assist tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto.

Ad Oliver il ringraziamento della società guidata dal presidente Antonini per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il 34enne calciatore tedesco è in procinto di firmare un nuovo contratto con la Fidelis Andria.