Torna il Festival del Tramonto. Nel fine settimana tre appuntamenti a Petrosino

Anche quest’anno prende il via il Festival del Tramonto, con la sua nona edizione, che toccherà i luoghi di tramonto più suggestivi di questo lembo di terra ad Ovest della Sicilia.

La manifestazione continua a realizzarsi grazie all’impegno di generosi volontari che amano il territorio e vogliono promuoverlo in una vetrina importante, attraverso la divulgazione di buone pratiche e della cultura che vuole contrastare discriminazioni e diseguaglianze.

Al contempo, il Festival del Tramonto conferma la sua identità itinerante, perché – affermano i promotori – “al centro della nostra missione rimane la voglia di far conoscere gli scorci più belli della nostra costa, dai Tramonti vissuti sugli scogli e sulla spiaggia, a quelli straordinari che si specchiano nelle nostre Saline e tra i Mulini, senza dimenticare gli scenari unici che si ammirano dai nostri Bagli storici sulle colline marsalesi”.

Il primo weekend del Festival, dal 30 agosto al 1° settembre, si svolgerà nei locali del Lido “Rina Russa” di Torre Sibiliana (Petrosino), dove autrici e autori racconteranno le loro storie dialogando con donne e uomini che ci faranno viaggiare tra le pagine dei loro libri.

Venerdì 30 agosto alle ore 18:30, Angela Giannitrapani presenterà il suo libro “Nella casa accanto” (Progedit Editore) in un dialogo con Beatrice Conigliaro, Stefania Pellegrino e Gabriella Signorello. Ad accompagnare la conversazione le letture di Maria Grazia Errera.

Angela Giannitrapani di origini marsalesi vive a Milano da diversi anni. Il suo ultimo libro é stato proposto tra i primi dieci del Premio Strega 2024. “Nella casa accanto” parla di una madre, la figlia adolescente e la nonna che incrociano le loro voci raccontando quello che delle altre due hanno visto o voluto vedere. Il punto di osservazione, migrando da una all’altra, capovolge il pensiero, sospende emozioni e ricordi per lasciare il passo a quelli successivi. Allora si aprono porte di altre abitazioni, dimore della memoria e dello spirito, e le tre figure entrano ed escono avvicendandosi, talvolta invitando l’altra a intervenire. Intrecciate nella genealogia e nel suo complesso legame, si confrontano e si misurano nel faticoso ma fertile cammino che è anche cura reciproca e cura di sé.

Sabato 31 agosto alle ore 18:30, Salvo Bilardello presenterà il suo libro “Necesse est” (Edizioni Creativa). Dialogheranno con l’autore Claudio Forti e Angelo Barraco. Alcune pagine del racconto verranno lette e interpretate da Claudio Forti.

Dopo Bora nera e Il violino della salvezza, Salvo Bilardello torna in libreria con Necesse est, Creativa Edizioni, 2024, terzo episodio della serie Le inchieste del commissario De Stefano,Finalista e Segnalazione Speciale del Premio Letterario Internazionale Victoria 3.0, edizione 3/2023.

Necesse est è un noir che toccherà da vicino De Stefano come mai in tutta la sua carriera e che lo segnerà a vita. In un’affascinante Trieste una serie di omicidi sconvolge la città. Nello storico magazzino 27/b del Porto Vecchio viene ritrovata una ragazza nuda, abusata e strangolata su un vecchio e sudicio bancone. Le indagini partono nell’assenza quasi totale di elementi. Nei giorni seguenti altri omicidi scuotono la città complicando le già intricate indagini e mettendo in serie difficoltà De Stefano che, ancora una volta, si ritrova a cercare la verità tra colpi di scena ed eventi che, come tasselli di un puzzle, s’intrecceranno l’un l’altro svelando una macabra verità. Ma sarà qualcos’altro che sconvolgerà De Stefano. Salvo Bilardello dopo aver vissuto per lavoro in Francia, Svizzera e Ucraina, oggi vive tra Trieste e Marsala. Si definisce “chimico farmaceutico per formazione e scribacchino per passione”, è autore di diversi articoli di divulgazione scientifica.

Domenica 1° settembre alle ore 18.30, sarà la volta di Lucio Bellomo che presenterà il suo libro “33 Isole” (Mursia editore). Dialogano con l’autore: Diego Genna e Isidoro Meli.

Lucio, l’anima del progetto, è partito con Maribelle, la barca a vela, il 15 aprile 2018 da Palermo. Dopo più di 2800 miglia nautiche e circa 90 interviste, è arrivato in Laguna, a Venezia, il 23 agosto 2018.

Ha visitato effettivamente 33 isole e soddisfatto, per il momento, la sua sete di avventura. 33 Isole è un progetto di viaggio. Un viaggio insolito e originale, lungo una rotta che unisce tutte le piccole isole italiane abitate, su una piccola e bizzarra barca a vela non abitabile, in solitaria. Alla scoperta, più che degli echi del passato, del futuro di queste isole e di quei giovani che, spinti da un fortissimo senso di appartenenza, hanno deciso di realizzarvi sogni ambiziosi, moderni, innovativi. La fotografia di un’Italia e di un Mediterraneo apparentemente marginali eppure reali, vivi; importanti. Sarà interessante ascoltare le avventure e le storie che avrà da raccontarci in questo viaggio insolito e soprattutto ascoltare cosa lo ha spinto a scegliere il mare come compagno del suo viaggio.

Per tutte le presentazioni sarà possibile acquistare i libri nel banchetto predisosto dalla Mondadori di Marsala.

“Il brand dei Tramonti, nella nostra provincia, è diventato ormai una realtà. Il Festival del Tramonto è stato pioniere di molte iniziative che stanno crescendo sempre più in tutti i luoghi di Tramonto e questo ci rende orgogliosi. Ringrazio quanti nel territorio lavorano con dedizione, mettendo in campo il loro talento e le morie competenze per portare alto il nome delle città della nostra provincia”, ha dichiarato Linda Licari Presidente dell’Associazione del Festival.

L’organizzazione ringrazia il sindaco Giacomo Anastasi del Comune di Petrosino, la Giunta e il Consiglio comunale per aver accolto per il terzo anno, nei luoghi di tramonto petrosileni, il Festival offrendo il patrocinato gratuito. “Un grazie particolare a Gianfranco Parrinello, gestore del Lido Rina Russa di Torre Sibiliana sempre disponibile ad accogliere i nostri eventi culturali nella tipicità del suo locale”.

Sulla pagina Facebook del Festival del Tramonto https://www.facebook.com/festivaldeltramonto è attivo dal primo agosto il Concorso “Un click al tramonto”, i partecipanti possono inviare le foto dei tramonti attenendosi al regolamento allegato.

Il concorso è curato dall’avvocato Salvatore Sinatra da sempre appassionato di fotografia e da Vincenzo Sammartano co-founder del Festival. La condivisione delle foto sulla pagina, che vede oltre novecentomila visualizzazioni nell’arco dell’anno, ha l’obiettivo di portare in giro nel mondo le bellezze del territorio. Le foto possono essere inviate all’indirizzo mail: clickaltramonto@gmail.com fino al 15 settembre 2024.