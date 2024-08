Il futuro dell’ospedale di Mazara: incontro tra il sindaco Quinci e il commissario Croce

Il futuro dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo è stato al centro dell’incontro tenutosi a Trapani tra il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ed il commissario dell’Asp Ferdinando Croce.

“Abbiamo nuovamente incontrato il commissario dell’Asp Croce – dice Quinci – per riprendere il filo della discussione già avviata dopo la mia rielezione e la nomina dello stesso Croce alla guida dell’Asp. Nell’ottica condivisa di una rete ospedaliera e di azioni che assicurino il ruolo di presidio di eccellenza dell’ospedale di Mazara abbiamo avuto modo di parlare con il commissario Croce della vicenda della carenza di medici che riguarda tutta la sanità ma che nel nostro presidio è stata anche caratterizzata dalle dimissioni contestuali per motivi familiari di personale medico di pediatria e che aveva indotto il commissario Croce ad un provvedimento che assicurasse in ogni caso la copertura dei posti vacanti in pediatria grazie a personale di altri ospedali. Il Commissario Croce ci ha assicurato che ora e per il futuro in ogni caso pediatria, e quindi il punto di nascita di Mazara del Vallo, rimangono e rimarranno punti fermi dell’offerta sanitaria dell’Abele Ajello grazie ad azioni che mirano all’immissione in servizio di nuovi medici e che nelle più prevedono comunque l’utilizzo di medici di altri presidi”.

“Il commissario dell’Asp ci ha assicurato inoltre – sottolinea il sindaco – che è finalmente avvenuto il collaudo del nuovo angiografo acquistato dall’Asp per il reparto di cardiologia e che quindi anche questa vicenda sulla quale si sono innescate non poche polemiche si avvia a conclusione positiva”.

“Nella previsione di un Abele Ajello quale ospedale di eccellenza Mazara del Vallo si candida a Polo Oncologico. Un obiettivo per il quale ci stiamo battendo forti del fatto che la Radioterapia prosegue la sua attività con professionalità, competenza ed ora anche in autonomia dopo la scadenza della convenzione con Villa Santa Teresa di Bagheria. La radioterapia di Mazara del Vallo – sottolinea Quinci – è ormai un punto di riferimento della sanità della Sicilia occidentale”.

“Dopo la mia rielezione e archiviate anche alcune prese di posizione strumentali – annuncia Quinci – ho avviato una interlocuzione con il Comitato spontaneo, con personale medico, infermieristico sia in servizio che in pensione che conoscono molto bene la realtà sanitaria. Abbiamo sottoposto al Commissario Croce una piattaforma programmatica che tiene conto della logica di una sanità che non deve e non può permettersi campanilismi inutili ma che al contempo affronta le specificità e le esigenze di un’offerta sanitaria di eccellenza a Mazara del Vallo pur consapevoli delle difficoltà di questo momento storico e che investono anche Mazara del Vallo, soprattutto legato alla mancanza di medici e personale. Solo remando in un’unica direzione e mettendo da parte anche scontri interni sarà possibile raggiungere il risultato al quale tutti puntiamo: garantire alla nostra comunità una sanità competente ed efficiente. In questo senso – conclude Quinci – confido che maggioranza e opposizione si ritrovino su tale prioritaria esigenza. Ringrazio infine il Commissario Croce per l’attenzione e l’impegno che sta dimostrando nell’interesse dell’intera sanità provinciale”.