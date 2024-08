Bayesian, altri due indagati per il naufragio del veliero

Si allunga la lista degli indagati per il naufragio del veliero ‘Bayesian’ nelle acque di Porticello, in provincia di Palermo, costato la vita a sette persone, tra cui il noto imprenditore inglese Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah.

Oltre al Comandante, James Cutfield, sotto indagine sono finiti anche l’ufficiale di macchina, Tim Parker Eaton, e il 22enne marinaio Matthew Griffith. In particolare, Eaton è accusato di non aver attivato i sistemi di chiusura dei portelloni della nave. Una disattenzione che ha fatto entrare acqua nella sala macchine, provocando un black out, e poi nell’intero veliero, che si è inabissato in 16 minuti secondo i pm a causa del downburst che si è verificato nella notte del 19 agosto davanti alle coste palermitani. Griffiths, di turno in plancia, avrebbe invece dovuto segnalare l’arrivo della violenta tempesta che ha investito l’imbarcazione.

Tutti e tre i soggetti sono indagati per naufragio e omicidio plurimo colposo.