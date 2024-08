Assicurazione auto: com’è la situazione italiana?

In Italia stipulare un’assicurazione auto è un obbligo di Legge almeno per quanto riguarda la responsabilità civile, quindi per i possibili danni arrecati a terzi. Questo è un dato di fatto che tutti gli automobilisti conoscono bene.

La situazione italiana è ben chiara; secondo i dati a disposizione, infatti, nel mese di luglio 2024 il premio medio RC auto calcolato nel nostro paese è di 629,88 euro segnando un aumento del 2,75% rispetto a sei mesi fa. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno la variazione è di 572,39 euro.

Insomma, si tratta di una spesa sicuramente non da poco ma obbligatoria, quindi l’obiettivo di ogni italiano è quello di trovare la miglior polizza auto che copra tutto quello di cui ha bisogno.

Il settore propone sempre nuove soluzioni come, ad esempio, la possibilità di pagare comodamente in 12 mesi o quella di avere uno sconto se si sceglie una determinata compagnia assicurativa.

Cosa può coprire l’RC auto?

Il fatto che l’RC auto sia obbligatoria non significa che non sia importante capire cosa copre nello specifico. Chiaramente ogni compagnia assicurativa propone contratti diversi, motivo per cui risulta utile capire bene di cosa si necessita prima di fare la scelta.

L’RC auto può comprendere:

assistenza stradale : in caso di incidente o guasto è possibile richiedere online il soccorso stradale attivo 24h su 24;

: in caso di incidente o guasto è possibile richiedere online il soccorso stradale attivo 24h su 24; infortuni al conducente : vengono coperti quelli che possono capitare alla guida o nei pressi del veicolo per le operazioni da compiere in caso di fermata accidentale dell’auto;

: vengono coperti quelli che possono capitare alla guida o nei pressi del veicolo per le operazioni da compiere in caso di fermata accidentale dell’auto; pagare in 12 mesi: solitamente lo si può fare;

solitamente lo si può fare; rottura cristalli : ciò significa che in caso di rottura di vetri e cristalli è possibile scegliere di ripararli presso un centro convenzionato con la propria compagnia senza scoperti né franchigie;

: ciò significa che in caso di rottura di vetri e cristalli è possibile scegliere di ripararli presso un centro convenzionato con la propria compagnia senza scoperti né franchigie; danni a terzi da incendio : solitamente si è coperti per i danni causati a persone e/o cose dall’incendio accidentale del veicolo quando si trova in un’area privata non aperta al pubblico.

: solitamente si è coperti per i danni causati a persone e/o cose dall’incendio accidentale del veicolo quando si trova in un’area privata non aperta al pubblico. altre garanzie accessorie: si possono scegliere e personalizzare.

Come chiedere un preventivo per l’assicurazione auto

È chiaro che prima di effettuare la scelta definitiva dell’assicurazione auto è necessario mettere in pratica delle soluzioni per capire davvero quale sia la migliore per le nostre esigenze perché, si sa, un automobilista non è uguale all’altro, così come non lo sono le caratteristiche di ogni mezzo di trasporto.

Un elemento fondamentale è sicuramente il preventivo. Chiederlo prima di ogni altra azione è davvero molto importante.

Il sistema internet ci viene incontro rendendo possibile richiederli direttamente online con tutte quelle compagnie che lo permettono, ma oggi sono sempre più numerose perché a tutti gli effetti la formula online è più comoda e rapida di quella tradizionale.

Ogni polizza, si ricorda, è unica perché può essere personalizzata selezionando le varie e diverse coperture che ogni compagnia assicurativa propone. Motivo per cui è necessario rivolgersi a quella che proponga un migliore rapporto qualità-prezzo.