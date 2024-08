Vela, al via i Campionati giovanili di Genova. In gara otto atleti del Circolo Velico di Marsala

Sono iniziati ieri, a Genova, i Campionati nazionali giovanili di vela, con la partecipazione di circa 1000 tra veliste e velisti delle classi giovanili, dai 9 ai 20 anni. La manifestazione si inserisce a pieno titolo nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e l’organizzazione è affidata al Comitato Circoli Genovesi.

Fino al 28 agosto si svolgeranno le regate della 38ma Coppa Primavela Kinder Joy of Moving, che comprende anche la 19ma Coppa Cadetti e la 21ma Coppa del Presidente. Storica grande festa della vela, rivolta ai piccoli velisti alle prime esperienze, è diventata negli anni un appuntamento cult per il movimento giovanile FIV. Dal 30 agosto al 2 settembre toccherà invece ai Campionati Italiani Giovanili in singolo Kinder Joy of Moving, che mettono in palio i titoli tricolore, tra gli altri, nel singolo ILCA 6 maschile e femminile. Tutti insieme, in una grande festa di sport, di mare, di vela, di divertimento, alla vigilia del ritorno a scuola.

La cerimonia di apertura ha visto una coloratissima sfilata dei giovani velisti, divisi nelle 15 Zone FIV, ovvero le Regioni dell’organizzazione periferica della Federvela. La sfilata è stata aperta da sbandieratori, tamburi e dalle Mascotte V-ITA e Kinderino, con partenza dalla centralissima Piazza De Ferrari e arrivo al Porto Antico. Il cerimoniale ha previsto la lettura del Giuramento da parte dell’Atleta, del Tecnico e dell’Ufficiale di Regata e, dopo che il Presidente della Federazione ha dichiarato aperta l’edizione 2024, ha risuonato l’inno nazionale con l’alzabandiera.

Il format ormai consolidato della FIV prevede più regate al giorno mentre a terra sarà aperto il FIVillage, che funzionerà da ritrovo per tutti i partecipanti. A conclusione dell’evento ci sarà la cerimonia di premiazione e chiusura.

A rappresentare il Circolo Velico Marsala ci saranno 8 velisti, selezionati su una numerosa e agguerrita flotta di concorrenti, al termine di un’intensa stagione agonistica che li ha visti protagonisti. Nella classe Optimist i portacolori del Circolo Velico sono: Martina Gerardi, Matteo Curatolo, Mattia Mannone, Marco Scaturro e Carmelo Sugamele. Nell’ILCA 6 gli atleti lilibetani che si contenderanno il titolo nazionale sono Manfredi Maggio, Giulio Genna e Yusei Castroni. Il percorso che li ha portati a Genova è merito dell’attività portata avanti con passione, sacrificio e dedizione da tutti coloro che collaborano all’interno del Circolo Velico: il Consiglio Direttivo, gli allenatori, i soci e, ovviamente, gli stessi atleti che hanno dimostrato di aver recepito l’importanza dei principi e dei valori dello sport prima ancora dei risultati. Come sottolineato dal Presidente della Federazione Vela durante la cerimonia di apertura, “le Regate sono una efficace rappresentazione della qualità organizzativa e delle strutture ricettive dei Circoli Velici italiani e dei territori su cui operano, tutti impegnati in una gara virtuosa a migliorarsi nella promozione e attività velica a ogni livello”.