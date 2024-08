“Una scuola per la pace in Terra Santa”, i Rotary Club di Marsala e Mazara sostengono il progetto

Il focus dell’anno rotariano 2024/2025 sarà la Pace e la presidente internazionale Stephanie Urchick vuole che da singole iniziative di promozione della Pace si venga a creare una forza d’urto che coinvolga e che possa ispirare tutti. Come ha detto il governatore del “Distretto 2110 Sicilia-Malta” Giuseppe Pitari, “siamo certi che il sogno di un uomo solo che riesce ad essere contagiato a tanti uomini diventa cambiamento. Esattamente come quello del “lanciatore di stelle marine”, l’immagine che la Presidente internazionale ci ha consegnato ad inizio del suo e del nostro mandato e che ora è di ispirazione per tutti i Rotary club nel mondo”.

La moglie del governatore, Ivana, in questo solco di promozione della Pace, vuole coinvolgere i club del Distretto per la realizzazione dell’ambizioso progetto “Adottiamo una Scuola per la Pace in Terra Santa”; progetto che viene sostenuto anche dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Luogotenenza di Sicilia, che si è impegnato a raddoppiare le contribuzioni del Distretto, sposandone integralmente la causa.

Queste scuole non solo offrono un’istruzione di qualità, ma creano anche spazi di dialogo tra giovani cristiani, musulmani ed ebrei. Sostenere queste scuole significa costruire la Pace in Terra Santa e di conseguenza in tutto il Mondo.

I Rotary Club Marsala, guidato da Andrea Aldo Galileo, e Mazara del Vallo, guidato da Gaspare Ingargiola, hanno, nell’occasione della visita ai loro rispettivi Club del Governatore, hanno voluto dare un sostanzioso contributo a questo progetto donando ciascun Club la somma di cinquecento euro.