Marsala: cade da un palazzo a Porticella e muore

E’ accaduto stamani, in Piazza Marconi, zona Porticella. Un uomo è caduto dal balcone di un palazzo in cui abitava. Sul posto – tra un negozio di animali e un gommista – è subito intervenuta l’ambulanza del 118 che ha bloccato la strada in modo da bloccarne il transito. L’uomo era riverso a terra, subito dopo coperto da un telo argentato dai sanitari in attesa del medico legale e dalle forze dell’ordine. L’ipotesi più accreditata – anche se le indagini sono in corso come da prassi – è un gesto volontario. L’uomo, F. F., ex impiegato del Comune di Marsala, era in pensione.