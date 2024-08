Gaspare Di Girolamo: “Un attestato di riconoscimento per i bagnini di salvataggio”

Un attestato “speciale” per i bagnini marsalesi. A proporlo è Gaspare Di Girolamo, consigliere comunale, che attraverso una nota ha sottoposto all’attenzione dell’amministrazione Grillo il conferimento per tutti coloro che esercitano la professione di “Bagnino di Salvataggio” presso i vari stabilimenti balneari, di un attestato di riconoscimento, sia in servizio comunale che privato, ma in maniera non indifferente a coloro che hanno contraddistinto la loro professione “salvando” vite umane.

Durante quest’estate sono state diverse le situazioni in cui, sul versante sud del litorale marsalese, i bagnini in servizio sono intervenuti con tempestività, soccorrendo bagnanti in difficoltà a causa delle correnti sviluppatesi nelle giornate ventose.