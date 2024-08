Marsala: il cordoglio di Grillo e Sturiano per la scomparsa di Pietro Alagna. “Un uomo d’altri tempi”

La città di Marsala ha accolto con commozione la notizia del decesso di Pietro Romano Alagna. Cordoglio viene espresso dalle istituzioni cittadine, che lo definiscono “un’eccellenza della città”, ricordando l’alta onorificenza ricevuta dalla regina Elisabetta d’Inghilterra per i grandi meriti avuti nel recupero nell’unico esemplare di nave Punica esistente al Mondo, custodito nel Museo del Baglio Anselmi a Marsala.

“A nome della Città desidero esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia del compianto Pietro Romano Alagna – scrive il sindaco Massimo Grillo -. Marsala perde uno dei suoi figli più amati e rispettati di cui personalmente conserverò un meraviglioso ricordo. Una persona d’altri tempi con grandi valori e principi che ha segnato la storia della Città. Il 24 giugno del 2022, come Amministrazione, conferimmo al Cavaliere dottor Alagna l’onorificenza di “Cittadino Meritevole” proprio per lo spessore umano, professionale e culturale che lo hanno sempre contraddistinto”.

“La scomparsa di Pietro Romano Alagna lascia un vuoto immenso nella nostra Comunità – aggiunge Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale di Marsala -. Un galantuomo apprezzato da tutti che si è contraddistinto non solo per le sue grandi capacità imprenditoriali ma anche per la sua umanità. La sua figura e il suo operato ci mancheranno. Come Consiglio comunale esprimiamo la nostra sentita vicinanza ai familiari”.

Pietro Romano Alagna lascia la moglie Agata Trapani (erano sposati da oltre 73 anni) e le figlie Angela, Clorinda, Carola e Paola.