Il naufragio del Bayesian: indagato il comandante James Cutfield

James Cutfield, 51enne neozelandese, è indagato dalla procura di Termini Imerese. Per il Comandante del veliero ‘Bayesian’ affondato nelle acque di Porticello, lo scorso 19 agosto, le accuse sono di naufragio e omicidio plurimo colposi. All’interno del veliero, viaggiavano 22 persone, tra cui il tycoon inglese Mike Lynch, il cui corpo è stato ritrovato senza vita durante le ricerche di questi giorni assieme a quelli della figlia Hannah (18 anni), del cuoco di bordo, Recaldo Thomas e di altri quattro passeggeri (Jonathan e Judy Bloomer, Chris J. Morvillo e la moglie Neda Nassiri).

Fino a sabato l’indagine, come spiegato dal procuratore Ambrogio Cartosio in conferenza stampa, era a carico di ignoti. Cutfield, è uno skipper esperto, che ha lavorato per anni a bordo di grandi imbarcazioni e che conosce bene il Mediterraneo. Attualmente ospite presso l’Hotel Domina Zagarella assieme agli altri membri dell’equipaggio, è stato descritto come un uomo “abbattuto e depresso” per quanto accaduto. Davanti ai pm ha dovuto non solo ricostruire i momenti terribili del naufragio ma anche provare a spiegare come sia stato possibile che quello yacht, con sistemi tecnologici d’avanguardia e considerato praticamente inaffondabile, sia colato a picco nel giro di un sedici minuti.

Tuttavia Cutfield è stato più volte sentito dai magistrati di Termini Imerese. In mattinata gli inquirenti conferiranno gli incarichi per le autopsie sulle salme, custodite nel cimitero dei Rotoli e presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Per l’esecuzione degli esami saranno convocate le parti interessate. Non è escluso che nelle prossime ore il registro degli indagati possa accogliere anche i nomi di altri componenti dell’equipaggio del ‘Bayesian’. Sarà importante, infine, il recupero del relitto e – eventualmente – della scatola nera, che potrebbe consentire di completare il quadro delle indagini, ricostruendo in maniera precisa quanto avvenuto lo scorso 19 agosto davanti alle coste palermitane.