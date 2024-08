Rivoluzione viabilità nelle vie Fardella e Staiti, FdI Trapani raccoglie firme contro il progetto

Sono oltre 500 le firme raccolte a Trapani per bloccare il progetto che prevede drastiche modifiche alla viabilità in via Fardella e in via Ammiraglio Staiti. Il progetto prevederebbe restrizioni alla carreggiata, l’introduzione di una corsia preferenziale per gli autobus in senso contrario al traffico e la modifica degli stalli di parcheggio. L’iniziativa è del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che definisce tale rivoluzione alla viabilità cittadina un “ennesimo scempio” invitando i trapanesi a unirsi alla protesta contro un piano che potrebbe stravolgere il volto della città senza una visione d’insieme e senza considerare le reali esigenze dei cittadini. Il gazebo dove si raccolgono le firme anche oggi sarà collocato davanti alla Villa Margherita dalle 18 alle 24.