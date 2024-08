Si conclude con cooking show, documentario e musica, l’Egadi Blu Fest. VIDEO

Si è conclusa con grande successo ieri la seconda edizione dell’Egadi Blu Fest, il festival dedicato alla sensibilizzazione ambientale organizzato dal Comune con l’Area Marina Protetta Isole Egadi e PubliNews e la collaborazione della Pro Loco e di Peralta Production. Anche la seconda serata ha offerto un mix di informazione e intrattenimento che è stato molto apprezzato dal pubblico.In apertura il cooking show con lo chef Francesco Bonomo che ha illustrato la preparazione del cous cous tradizionale con tartare di gamberi e limone bruciato. A seguire è stato proiettato il documentario “L’Erba di Poseidone”, che racconta il progetto di tutela della Posidonia Oceanica, nato nell’Area Marina Protetta delle Egadi, che ha contribuito alla salvaguardia e alla conservazione della prateria sommersa più grande del Mar Mediterraneo.

GUARDA IL TRAILER DELL’ULTIMA SERATA:

A concludere la serata e a intrattenere il pubblico durante il cooking show e prima della proiezione, la voce e la chitarra della talentuosa Enrica Crimi, che ha eseguito brani di grande successo spaziando da Rosa Balistreri a Domenico Modugno e creando un connubio perfetto tra arte e cultura musicale. Durante la serata, condotta da Ninny Bornice, il pittore itinerante Giovanni Marano ha esposto le sue opere, realizzando dal vivo un quadro. “Anche questa seconda edizione si è chiusa con un bilancio positivo”, dice il sindaco Francesco Forgione. “L’Egadi Blu Fest rappresenta un’occasione per mettere al centro l’importanza della tutela del nostro mare e delle sue risorse, attraverso linguaggi che parlano al cuore delle persone come la cucina, l’arte e la musica. Il nostro obiettivo è sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i visitatori, sull’importanza della sostenibilità ambientale”.