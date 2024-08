In vacanza in Sicilia muore dopo una puntura di insetto

Una donna di 43 anni che vive a Legnano, è morta ieri mattina all’ospedale di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Si trovava in Sicilia per vacanza e nei giorni precedenti pare fosse stata punta da un insetto. Da qui la corsa in ospedale e le condizioni in progressivo peggioramento. I medici non hanno potuto salvarla e la donna è deceduta. Sull’accaduto, dopo una denuncia, indagano i Carabinieri. L’ipotesi però più accreditata sembra possa essere uno shock anafilattico causato dalla puntura dell’insetto.

La vicenda però ha una strana coincidenza: a inizio agosto un’altra donna di Legnano, la 62enne Francesca Colombo, era morta a Messina in circostanze ancora poco chiare. Finita in pronto soccorso con vomito e dolori addominali, la signora era stata dimessa dall’ospedale. Secondo il marito che ha sporto denuncia, pare si sia trattato però di indigestione con occlusione intestinale.