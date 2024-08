Mobilità nelle scuole trapanesi, Vaccara: “Completare solo il personale Ata, superare criticità”

Giorni fa i sindacati trapanesi che rappresentano il comparto scuola, hanno chiesto alla dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani Antonella Vaccara “… l’immediata sospensione e il rifacimento delle operazioni di mobilità annuale fin qui realizzate poiché queste sono state inficiate dal parziale reperimento delle disponibilità dei posti di sostegno in deroga“. In particolare, secondo Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief Trapani “… mancavano i posti relativi all’IC “Montalcini” di Partanna e all’IC “Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Salemi per un totale di 75 posti. Inoltre, posti in deroga già richiesti mancano anche in altre scuole della provincia”.

Una situazione spiacevole insomma, che porta un danno ai lavoratori della scuola. Adesso è Antonella Vaccara che risponde alle sigle: “In merito alla richiesta avanzata, si premette come la ridefinizione delle competenze dell’Ambito avvenuto con decreto 61 del 19.02.2024 ha avocato alla Direzione Regionale ogni qualsivoglia determinazione sulla dotazione organica tanto del personale docente quanto del personale ATA delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito di Trapani. Alla luce del contingente assegnato in organico di fatto e delle disponibilità – afferma la dirigente – l’Ufficio di Ambito ha definito le operazioni di mobilità annuale concluse per la fase provinciale con la pubblicazione del decreto prot. AOOUSPTP 12441 del 20-08-2024 per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e con il decreto prot. AOOUSPTP 12487 del 21-08-2024 per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Rimangono da concludersi le operazioni relative alla mobilità annuale provinciale per la Scuola Secondaria di Secondo Grado per le quali verranno ridefinite le disponibilità sulla scorta del decreto AOODRSI 36465 del 22/04/2024. La richiesta avanzata di rifacimento delle operazioni, dunque, non può essere accolta in ragione del nocumento che determinerebbe all’avvio dell’a.s. 24-25. Risulta evidente come l’esiguità dei tempi determinati dalle concorrenti competenze dell’Ufficio IV e dell’Ufficio XI come ridefinite con decreto 61 del 19.02.2024, nonché l’attuale carenza organica impongano le determinazioni necessarie a garantire efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo nella prioritaria tutela del diritto formativo di tutta l’utenza dell’Ambito“.

Non ultima, una precisazione: “Con l’occasione si evidenzia altresì, come questo Ufficio non ha ancora ricevuto comunicazione rispetto al contingente in organico di fatto assegnato in relazione al personale ATA necessario ad espletare le competenze relative alla mobilità annuale dei predetti profili: si ritiene di condividere l’attuale stato di avanzamento dei lavori di avvio dell’anno scolastico 2024/2025 con le organizzazioni sindacali e consapevoli della significatività di tale adempimento, al fine di prevenire eventuali possibili conseguenti criticità“, sottolinea infine Vaccara.