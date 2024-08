Grave incidente a Marsala, auto si ribalta in via Trapani

Un’auto si è ribaltata intorno alle 15.20 di questo pomeriggio in via Trapani. La zona è dopo il bar del Cacciatore, vicino ad un fruttivendolo e al benzinaio. Traffico in tilt a causa della vettura, di colore nero, che – per motivi ancora da verificare – si è capovolta invadendo tutta la carreggiata. I passanti, testimoni, hanno detto che l’incidente è stato pauroso e che non sembra ci siano altri mezzi coinvolti. Di certo la velocità con cui il mezzo incidentato procedeva, doveva essere sostenuta. Ma le informazioni sono ancora poche e non si conosce chi era a bordo della macchina. Sul posto una squadra dei Vigili urbani a rilevare il sinistro. Il transito delle vetture è stato deviato.