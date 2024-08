“Spiagge più instagrammate”, il primo posto è della Sicilia

Un noto motore di ricerca per case vacanza ha pensato di ricercare anche quest’anno quali sono le spiagge più ‘hashtaggate‘ dell’estate e cosa è cambiato rispetto all’anno scorso sul noto social network Instagram. In cima alla lista, svetta una spiaggia siciliana molto rinomata anche tra i vip e non solo: Scala dei Turchi, nell’agrigentino, una meravigliosa distesa bianca naturale che quest’anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di essere inserita tra i 100 geositi più importanti al mondo e non è la prima volta. La Sardegna e la Liguria conquistano il secondo e terzo posto rispettivamente con Cala Goloritzé e San Fruttuoso.

La Puglia si aggiudica il quarto posto con la suggestiva Baia dei Turchi, situata vicino a Otranto, mentre la Toscana domina la classifica con ben tre spiagge nella top 10: Cala Violina, Spiaggia della Feniglia e Spiaggia di Sansone. La Sicilia, oltre alla prima posizione, conquista anche l’ottavo posto con la Spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa. In Campania # al top per il Fiordo di Furore lungo la costiera amalfitana, mentre il Veneto chiude la classifica con la rinomata spiaggia di Bibione.