A scuola col grembiule unisex. L’iniziativa per combattere gli stereotipi di genere

A scuola con il grembiule unisex per abbattere gli stereotipi di genere? Ora è realtà. L’idea per ora è solo dell’Istituto comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, in Puglia, Provincia di Lecce, che propone un grembiule verde chiaro. L’idea nasce dalla volontà di far sentire tutti i bambini uguali e coltivare il rispetto reciproco fin dalla tenera età. Si tratta della decisione del Collegio dei docenti per celebrare l’uguaglianza: è stata presentata dal dirigente scolastico Michele Serra ai genitori degli studenti e si attuerà a partire dal prossimo anno scolastico e il cambiamento sarà introdotto gradualmente, a partire dai piccolini neo iscritti.

E se fosse una proposta da uniformare a tutte le scuole italiane? Via il rosa per le bambine, niente più azzurro per i maschietti, ma un colore unico per tutti. Forse sarebbe bello avere i grembiuli di tutti i colori, così ogni alunno, magari con il proprio nome cucino a mano, potrà scegliere il colore che preferisce. Ma intanto andiamo per step.