Droni per supporto alle attività antincendio. Accordo col CAI di Erice

Il Comune di Erice e la sezione CAI Erice e Agro Ericino hanno stipulato un protocollo di intesa a seguito del quale sarà avviata un’attività di monitoraggio antincendio dei boschi con l’utilizzo di droni. L’accordo di partenariato, approvato con delibera di giunta N. 169 del 13/08/2024, nasce da una proposta del presidente della sezione del CAI di Erice, dott. Vincenzo Fazio, e prevede che l’associazione di volontariato “GdL (Gruppo di Lavoro) AIB Sezione CAI Erice e Agro Ericino” adopererà propri droni al fine di supportare le attività di prevenzione antincendio nella montagna di Erice.

Le operazioni saranno svolte in stretta collaborazione e coordinamento operativo con la sala di videosorveglianza della Protezione Civile comunale. L’attività, gratuita e sperimentale, è finalizzata a potenziare le operazioni di protezione civile e prevenzione comunale AIB e sarà condotta ed avviata secondo disponibilità dai soci CAI volontari dotati di droni e autorizzazioni di sorvolo già rilasciate dall’ENAC, professionalmente preparati e formati sulla sicurezza aerea e sulla videosorveglianza territoriale, nelle giornate ad alto rischio di incendi. I droni sono provvisti di telecamere 4K ed equipaggiati con potenti zoom (che li rendono silenziosi e invisibili da terra, in grado di rilevare una targa o un volto anche a distanza di chilometri).

Qualora le attività di monitoraggio (effettuate in rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti in vigore) dovessero mettere in luce reati ambientali, videoriprese e documentazione fotografiche saranno trasmesse alle autorità competenti, per potenziare l’intelligence investigativa. L’associazione di volontariato “Sezione CAI Erice e Agro Ericino” produrrà periodicamente un’apposita relazione sull’andamento delle attività di cui al protocollo.

«È un’importante notizia che s’incastona nella battaglia contro gli incendi boschivi, una vera e propria piaga che mette a dura prova i nostri territori – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco –. I volontari del CAI e l’ufficio comunale di Protezione civile, che ringraziamo, monitoreranno i nostri boschi con l’obiettivo di prevenire e contrastare con tempestività qualsiasi principio di incendio. I droni, strumento tecnologico che sta rivoluzionando molti settori, diventano qui alleati preziosi nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale. È un progetto che unisce tecnologia, competenza e impegno civico in un unico, grande, sforzo collettivo. È anche un impegno reciproco a lavorare fianco a fianco per la nostra sicurezza e per la tutela del nostro patrimonio naturalistico e forestale. Proprio lunedì, al fine di rendere ancora più efficaci le azioni, abbiamo incontrato il dott. Fabrizio Zichichi della Fondazione Ettore Majorana, così da concretizzare le conclusioni del convegno sulle emergenze planetarie che ha riguardato gli incendi boschivi. Abbiamo discusso di un probabile protocollo d’intesa con la Fondazione finalizzato a rendere Erice sempre più un faro nel mondo sulla lotta agli incendi».